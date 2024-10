Rompipallone.it - Emergenza Inter, il centrocampo è decimato: colpo dagli svincolati

Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 21 Ottobre 2024 20:26 di Alessandro Basta L’è viva per ildell’: i nerazzurri potrebbero pensare a unper tamponare la situazione La partita contro la Roma ha portato in dote tre punti molto pesanti per la classifica dell’, ma ha anche aggravato la situazione relativa ildi Simone Inzaghi. Infatti, contro i giallorossi si è fatto male anche Hakan Calhanoglu, che ha avvertito un problema muscolare nei primi minuti della partita ed è stato costretto a lasciare il campo in luogo di Davide Frattesi. Il turco non ci sarà sicuramente contro lo Young Boys, ma potrebbe non farcela neanche per la Juventus, un big match che rischia di essere uno degli appuntamenti più importanti della stagione.