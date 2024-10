Elijah Knight nella serie tv Miss Fallaci: “Oriana era un’eroina” (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’attore Elijah Knight è tra gli interpreti della serie tv Miss Fallaci presentata oggi alla Festa del Cinema di Roma. La serie racconta la vita della scrittrice e giornalista Oriana Fallaci – interpretata da Miriam Leone – ed è diretta da Giacomo Martelli. “Per alcuni anni ho scolpito il mio profilo per ruoli nell’esercito americano, tra le altre cose – afferma Knight – tutti i provini, l’allenamento fisico, il mio addestramento nella vita reale dell’esercito: tutto è stato ripagato! Era la prima volta che partecipavo a un film sulla Seconda Guerra Mondiale e, avendo sentito tante storie dalla mia famiglia, mi sembrava surreale. Allo stesso tempo, ho sentito la responsabilità di raccontare bene questa storia. È una storia di eroi e oggi è più attuale che mai”. Spettacolo.periodicodaily.com - Elijah Knight nella serie tv Miss Fallaci: “Oriana era un’eroina” Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’attoreè tra gli interpreti dellatvpresentata oggi alla Festa del Cinema di Roma. Laracconta la vita della scrittrice e giornalista– interpretata da Miriam Leone – ed è diretta da Giacomo Martelli. “Per alcuni anni ho scolpito il mio profilo per ruoli nell’esercito americano, tra le altre cose – afferma– tutti i provini, l’allenamento fisico, il mio addestramentovita reale dell’esercito: tutto è stato ripagato! Era la prima volta che partecipavo a un film sulla Seconda Guerra Mondiale e, avendo sentito tante storie dalla mia famiglia, mi sembrava surreale. Allo stesso tempo, ho sentito la responsabilità di raccontare bene questa storia. È una storia di eroi e oggi è più attuale che mai”.

