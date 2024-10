È morto Gülen, l’uomo che creò Erdogan che poi Erdogan ha epurato con i suoi seguaci (Di lunedì 21 ottobre 2024) Fethullah Gülen è stato definito il secondo uomo più potente della Turchia. Le autorità turche lo avevano accusato di essere la mente dietro al tentato colpo di stato del 15 luglio 2016, che voleva rovesciare il governo del presidente Recep Tayyip Erdogan. Il movimento Hizmet (Servizio) da lui fondato ebbe un ruolo cruciale nel guidare il successo elettorale dell’Ak Parti (Akp) del primo ministro Erdogan, nel novembre del 2002, ma poi si estese e si radicò fin troppo all’interno e ben oltre la Turchia, finanziando scuole, centri studi e media, dal Kenya al Kazakistan, dall’Indonesia agli Stati Uniti, e attrasse milioni di seguaci e miliardi di dollari da tutto il mondo. Ilfoglio.it - È morto Gülen, l’uomo che creò Erdogan che poi Erdogan ha epurato con i suoi seguaci Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Fethullahè stato definito il secondo uomo più potente della Turchia. Le autorità turche lo avevano accusato di essere la mente dietro al tentato colpo di stato del 15 luglio 2016, che voleva rovesciare il governo del presidente Recep Tayyip. Il movimento Hizmet (Servizio) da lui fondato ebbe un ruolo cruciale nel guidare il successo elettorale dell’Ak Parti (Akp) del primo ministro, nel novembre del 2002, ma poi si estese e si radicò fin troppo all’interno e ben oltre la Turchia, finanziando scuole, centri studi e media, dal Kenya al Kazakistan, dall’Indonesia agli Stati Uniti, e attrasse milioni die miliardi di dollari da tutto il mondo.

