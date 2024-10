Gaeta.it - Dramma a Rosolina Mare: trovati senza vita due pescatori cinesi scomparsi in mare

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, comune della provincia di Rovigo, si è consumata una tragedia che ha colpito profondamente la comunità locale. Duenon professionisti di nazionalità cinese, che erano stati segnalati comenella serata di ieri, sono stati rinelle acque circostanti. I due uomini erano usciti per andare a caccia di granchi blu, come spesso facevano, ma, sfortunatamente, le loro attività quotidiane si sono concluse in modotico. L’allerta e le operazioni di ricerca Ilè iniziato nella tarda serata di ieri, quando i familiari dei due uomini hanno lanciato l’allerta dopo che non erano rientrati a casa. L’asprolungata ha destato preoccupazione, rendendo urgente la segnalazione alle autorità competenti.