De Luca | Autonomia pericolosa su sanità e scuola pubblica

Tempo di lettura: < 1 minuto L'Autonomia "è un progetto pericoloso per l'Italia. La battaglia va fatta sui due fronti: quello dell'Autonomia differenziata e quello della palude burocratica centrale e nazionale. Siamo impegnati su questi due versanti". Lo ha dichiarato a Bari il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di uno degli appuntamenti in programma per il terzo festival delle Regioni e delle province autonome. "La situazione dell'Italia così come è non può reggere. L'Italia – ha aggiunto – è una palude burocratica che frustra ogni energia di innovazione e creatività. Contemporaneamente abbiamo un progetto di Autonomia differenziata che almeno su due versanti è estremamente pericoloso: sanità pubblica e scuola pubblica".

"Il vero danno è quello del governatore campano". Meloni - clamoroso attacco a De Luca e al figlio : altissima tensione in aula - È fondamentale però che l'Europa avvii anche uno sforzo negoziale maggiore per una soluzione diplomatica di pace, una pace giusta e sicura". . L'occasione è il dibattito a Montecitorio, con la premier che riferisce in aula alla vigilia del Consiglio Ue. Meloni in Parlamento: duro attacco a un Presidente di Regione che ha osato, con una comunicazione istituzionale prevista per legge, informare i ... (Liberoquotidiano.it)

Luca Barbareschi - i baci col figlio della compagna del padre : “Quello che facevamo di nascosto” - Diedi un colpo alla pistola e scappai, con la Vespa arrivai ad Ardena, a 70 chilometri da Milano, terrorizzato. . Una cosa innocente”, ha chiuso Luca Barbareschi. “Quando ero un bambino, verso i 12-13 anni, ero un po’ confuso s3ssualmente. Con la pistola in bocca guardai mio padre. Luca Barbareschi quando era un adolescente ha avuto un periodo di confusione s3ssuale e suo padre, credendolo ... (Biccy.it)

Gianluca Rocchetti duro contro Maura Vitali : “Il suo ritorno a Uomini e Donne per corteggiare Mario Cusitore? Sta portando avanti quello che era il suo obiettivo!” - La sua ex fidanzata, infatti, come letto nelle anticipazioni della registrazione, si è presentata come corteggiatrice di Mario Cusitore, un gesto che ha colpito Gianluca, soprattutto perché pare che Maura non vedesse di buon occhio il cavaliere napoletano. Lo scopo della trasmissione è trovare l’anima gemella e se pensi ad un altro non va bene. (Isaechia.it)