Davide Nicola ha recuperato lo spirito del Cagliari di Claudio Ranieri

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Un mese fa, sconfitto in casa dall’Empoli dopo averne presi quattro (immeritatamente) dal Napoli, ilsembrava a un passo dall’ennesima inversione a U degli ultimi anni, con l’esperienza diapparentemente giunta già al capolinea. Era ripartita, in maniera quasi automatica, anche la filastrocca sul tecnico: perfetto se c’è da salvare squadre disperate a stagione in corso, zoppicante quando comincia dall’inizio. Ma le cose possono cambiare in un minuto. I sessanta secondi che hanno stravolto l’avvio di stagione delsono quelli che vanno dal rigore di Hernani, momentaneo 2-2 del Parma al Tardini, alla sberla di Roberto Piccoli, definitivo 2-3, prima vittoria stagionale in campionato. È come seavesse trovato da qualche parte “lodelpassato”, in una riedizione calcistica dell’opera di Dickens.