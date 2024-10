Concord è un flop clamoroso ma la stampa generalista non ne sta parlando, Kotaku lancia l’accusa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Concord è stato un flop clamoroso, con ogni probabilità il peggiore di sempre in ambito videoludico. Nonostante questo però la stampa generalista non ne sta parlando quasi per nulla, concentrandosi invece esclusivamente sui fallimenti al botteghino riguardanti il mondo cinematografico, come se l’industria dei videogiochi contasse poco o nulla. Questa è la critica effettuata da John Walker, ricordando attraverso un nuovo articolo su Kotaku che la stampa generalista non sta parlando affatto dell’incredibile fallimento commerciale di cui si è reso protagonista il gioco di Firewalk Studios, probabilmente contraddistinto da un budget di circa 400 milioni di dollari. Waler ha fatto notare che Concord potrebbe aver generale soltanto un milione di dollari di entrate, causando di conseguenza una perdita a Sony di ben 399 milioni di dollari. Game-experience.it - Concord è un flop clamoroso ma la stampa generalista non ne sta parlando, Kotaku lancia l’accusa Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)è stato un, con ogni probabilità il peggiore di sempre in ambito videoludico. Nonostante questo però lanon ne staquasi per nulla, concentrandosi invece esclusivamente sui fallimenti al botteghino riguardanti il mondo cinematografico, come se l’industria dei videogiochi contasse poco o nulla. Questa è la critica effettuata da John Walker, ricordando attraverso un nuovo articolo suche lanon staaffatto dell’incredibile fallimento commerciale di cui si è reso protagonista il gioco di Firewalk Studios, probabilmente contraddistinto da un budget di circa 400 milioni di dollari. Waler ha fatto notare chepotrebbe aver generale soltanto un milione di dollari di entrate, causando di conseguenza una perdita a Sony di ben 399 milioni di dollari.

