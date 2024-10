Compiono 30 anni i City Angels. Gli angeli delle città (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tanti auguri ai City Angels, i volontari della strada con il basco blu Compiono 30 anni: oggi sono 600 ed aiutano i più fragili in 20 differenti città italiane. La loro festa a Milano. Servizio di Andrea Domaschio Compiono 30 anni i City Angels. Gli angeli delle città TG2000. Tv2000.it - Compiono 30 anni i City Angels. Gli angeli delle città Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tanti auguri ai, i volontari della strada con il basco blu30: oggi sono 600 ed aiutano i più fragili in 20 differentiitaliane. La loro festa a Milano. Servizio di Andrea Domaschio30. GliTG2000.

Compiono 30 anni i City Angels - sono 600 in 20 città - Lo scorso anno abbiamo trovato lavoro a 4 di loro e altri 4 hanno trovato impiego quest'anno, vogliamo continuare così e aprire nuove sezioni". Un impegno oggi sottolineato dal gemellaggio con il Siap, il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia. In 30 anni di attività, i City Angels hanno portato avanti tante iniziative, ma in particolare "siamo orgogliosi - sottolinea - del centro d'accoglienza ... (Quotidiano.net)

