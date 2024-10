Candido Montini ucciso a coltellate in casa, fermato un minorenne. I test del Dna di massa, il libretto e il portafogli vuoto (Di lunedì 21 ottobre 2024) La svolta è arrivata quasi un mese dopo. È stato disposto un fermo per omicidio volontario a carico del 17enne accusato di aver ucciso Candido Montini, 76 anni, titolare di un negozio Leggo.it - Candido Montini ucciso a coltellate in casa, fermato un minorenne. I test del Dna di massa, il libretto e il portafogli vuoto Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La svolta è arrivata quasi un mese dopo. È stato disposto un fermo per omicidio volontario a carico del 17enne accusato di aver, 76 anni, titolare di un negozio

