Campania l’avvertimento di De Luca | Siamo sul punto di chiudere i pronto soccorso

Il monito del presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, nel corso del suo intervento al festival delle Regioni in corso a Bari. "Siamo sul punto di chiudere i pronto soccorso, sì o no? Arriva a tutti questa cosa? Perché da questo punto di vista non c'è nessuna decisione. Non vedo la spallata necessaria per

Il "cantiere invisibile" sotto la grande strada di Monza : a che punto sono i lavori in viale Campania - . Sono in corso da ormai una settimana gli interventi del personale di Brianzacque in viale Campania, nel cantiere sotterraneo per la messa in sicurezza dei punti più ammalorati del collettore fognario che scorre sotto l'arteria dove lo scorso 31 dicembre si era aperta un'enorme voragine in strada. (Monzatoday.it)

Punto di raccolta per i bambini di Scampia promosso da Fondazione Campania Welfare - Mercoledì 31 luglio 10-13 Edificio O Parco San Laise (Ex Base Nato). Punto di raccolta per i bambini di Scampia. Al fine di […]. La “Fondazione Campania Welfare”, presieduta da Antonio Marciano, promuove con l’associazione “Lavoratorio Nato”, un punto di raccolta per i bambini di Scampia, sfollati dopo il terribile crollo di un solaio nella “Vela Celeste”. (2anews.it)