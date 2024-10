Oasport.it - ATP Vienna 2024: buona la prima per Matteo Berrettini, Fucsovics battuto senza mai correre rischi

(Di lunedì 21 ottobre 2024)si qualifica con buone impressioni per il secondo turno dell’ATP 500 di. Il romano non ha troppi problemi da fronteggiare nel giorno in cui riesce a sconfiggere l’ungherese Martonper 7-5 6-4. Adesso per lui uno tra l’americano Frances Tiafoe, numero 5 del seeding, e il britannico Cameron Norrie. In ogni caso una sfida di livello per riuscire a riprendersi delle atmosfere a lungo mancate. Il primo set, per la verità, di brividi non ne fa vedere troppi. I turni di servizio discorrono via con facilità, quelli dianche, e non c’è mai un reale abbrivio che lasci pensare a una fine diversa da un tie-break. E, in effetti, una fine differente dal tredicesimo gioco è in realtà proprio ciò che accade.