Ambiente, dall’Ue 380 milioni per 133 progetti Life: c’è anche l’Italia (Di lunedì 21 ottobre 2024) In arrivo dall’Unione europea 380 milioni di euro per realizzare 133 nuovi progetti in tutta Europa per l’Ambiente e l’azione per il clima nell’ambito del programma Life, di cui quasi 30 coinvolgono anche l’Italia. Lo annuncia la Commissione europea in una nota, precisando che le risorse stanziate saranno dedicate a progetti dedicati all’economia circolare (circa 143 milioni di euro), alla natura e biodiversità (circa 216 milioni di euro), alla resilienza climatica (circa 110 milioni di euro), e a trovare soluzioni di mercato per accelerare la transizione (105 milioni di euro). Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) In arrivo dall’Unione europea 380di euro per realizzare 133 nuoviin tutta Europa per l’e l’azione per il clima nell’ambito del programma, di cui quasi 30 coinvolgono. Lo annuncia la Commissione europea in una nota, precisando che le risorse stanziate saranno dedicate adedicati all’economia circolare (circa 143di euro), alla natura e biodiversità (circa 216di euro), alla resilienza climatica (circa 110di euro), e a trovare soluzioni di mercato per accelerare la transizione (105di euro).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Unione delle Madonie - ecco il piano degli interventi Snai : progetti per 36 milioni - Unione delle Madonie, ecco il piano degli interventi SNAI: progetti per 36 milioni Martedì 15 ottobre si è svolta presso il Mangia’s Resort di Pollina l’assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni Madonie, con all’ordine del giorno degli importanti aggiornamenti in merito alla SNAI (Strategia... (Palermotoday.it)

Dal Comune 15 milioni di euro : finanzieranno progetti educativi per minori non accompagnati - Migliorare la gestione dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presi in carico dal Comune di Udine, arricchendo l’offerta educativa, puntando sui percorsi di apprendimento dell’italiano e su quelli di formazione professionale. Questi, in sintesi, gli obiettivi del bando per la... (Udinetoday.it)

Università - progetto Dare : oltre 6 milioni di euro per progetti di innovazione sanitaria digitale al Sud - L’Università degli Studi di Palermo seleziona proposte progettuali per lo sviluppo di tecnologie abilitanti in ambito sanitario nelle regioni del Mezzogiorno con il bando a cascata del progetto Dare - Digital Lifelong Prevention. L’infoday si terrà mercoledì 16 ottobre, alle 10.30, online sulla... (Palermotoday.it)