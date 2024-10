Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2024 ore 12:30 (Di domenica 20 ottobre 2024) Viabilità DEL 20 OTTOBRE 2024 ORE 12.20 DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione PROSEGUONO LE CODE SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI ACQUA ACETOSA /OSTEINSE IN DIREZIONE EUR. MOLTI GLI EVENTI DEL FINESETTIMANA ANCORA IN CORSO FINO ALLE 13.30 LA MEZZA MARATONA DI Roma PER L’OCCASIONE CHIUSE AL TRAFFICO VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA DEI CERCHI, VIA CAVOUR E VIA DEGLI ANNIBALDI. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2024 ore 12:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 20 ottobre 2024)DEL 20 OTTOBREORE 12.20 DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAPROSEGUONO LE CODE SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI ACQUA ACETOSA /OSTEINSE IN DIREZIONE EUR. MOLTI GLI EVENTI DEL FINESETTIMANA ANCORA IN CORSO FINO ALLE 13.30 LA MEZZA MARATONA DIPER L’OCCASIONE CHIUSE AL TRAFFICO VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA DEI CERCHI, VIA CAVOUR E VIA DEGLI ANNIBALDI.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2024 ore 11 : 30 - DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. IT INFINE, GLI EVENTI IN CORSO DA QUESTA MATTINA LA MEZZA MARATONA DI ROMA CHIUSE AL TRAFFICO VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA DEI CERCHI, VIA CAVOUR E VIA DEGLI ANNIBALDI. CON ARRIVO AL COLOSSEO DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS DI ZONA FINO A QUESTA SERA A CVITAVECCHIA I ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2024 ore 10 : 30 - ATTIVA LA CHIUSURA DELL’INTERO PERCORSO DI GARA. CON ARRIVO AL COLOSSEO DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS DI ZONA DA NON PERDERE OGGI A VITERBO LA SAGRA DELLA CASTAGNA E DEL FUNGO PORCINO ISTITUITO FINO A QUESTA SERA IL DIVETO DI SOSTA E DI TRANSITO IN ALCUNE ZONE DEL CENTRO TRA CUI PIAZZA MARIANO BURATTI, PIAZZA NAZIONALE PIAZZA DEL DUOMO e PIAZZA DELL’ORATORIO. (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2024 ore 09 : 30 - VIABILITÀ DEL 19 OTTOBRE 2024 ORE 9. ATTIVA DALLE 7,30 LA CHIUSURA DELL’INTERO PERCORSO DI GARA. 20 UN SALUTO E BEN RTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA VIABILITÀ È SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA REGIONE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FERROVIARIA METROMARE PROSEGUONO I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA AEREA IN ORARIO SERALE E ... (Romadailynews.it)