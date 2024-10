Venezia-Atalanta 0-2: il tabellino (Di domenica 20 ottobre 2024) Venezia-Atalanta 0-2 RETI: 7` p.t. Pasalic, 2` s.t. Retegui ASSIST: 7` p.t. Retegui Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Candela, Idzes, Svoboda; Sagrad Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024)0-2 RETI: 7` p.t. Pasalic, 2` s.t. Retegui ASSIST: 7` p.t. Retegui(3-4-2-1): Stankovic; Candela, Idzes, Svoboda; Sagrad

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Venezia-Atalanta - Retegui è uno spettacolo! Gol per la vittoria - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Venezia-Atalanta, Retegui è uno spettacolo! Gol per la vittoria) © Inter-News. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . (Inter-news.it)

Venezia-Atalanta LIVE 0-2 : subito pericoloso Samardzic - I GOL E LE AZIONI SALIENTI 76` Occasione Venezia, su un cross che attraversa tutta l`area di rigore si avventa Haps che scarica di potenza tr... (Calciomercato.com)

Highlights e gol Venezia-Atalanta 0-2 : Serie A 2024/2025 (VIDEO) - Ottima partenza dei ragazzi di Gian Piero Gasperini che sprecano un paio di palle gol e poi sbloccano il risultato sugli sviluppi di calcio d’angolo con Pasalic che è il più lesto a ribadire la palla in rete. . La rincorsa dell’Atalanta prosegue, Di Francesco ancora a secco. Il video dei gol e degli highlights di Venezia-Atalanta, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A ... (Sportface.it)