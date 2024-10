Uccisa nel suo negozio, l’interrogatorio del nipote. Spunta vecchia perizia psichiatrica (Di domenica 20 ottobre 2024) Firenze, 20 ottobre 2024 – Mattia Scutti, il 22enne che ha ucciso la zia Laura Frosecchi a Chiesanuova (Firenze), si trova adesso in carcere in attesa dell'udienza di convalida che si svolgerà lunedì prossimo di fronte al gip Gianluca Mancuso. Scutti, che risulta incensurato, ha nominato come difensore di fiducia l'avvocato Francesco Ceccherini il quale ha avuto un incontro con la madre. La donna, si apprende, è in stato di choc, disperata per la vicenda che ha colpito la sua famiglia. Secondo quanto emerge la madre avrebbe mostrato una perizia psichiatrica di un paio di anni fa che sarebbe relativa a un procedimento al tribunale dei minori che a suo tempo riguardò il figlio. I genitori del 22enne sono separati da molti anni e il giovane ha sempre convissuto a Chiesanuova con la madre con cui è cresciuto. Lanazione.it - Uccisa nel suo negozio, l’interrogatorio del nipote. Spunta vecchia perizia psichiatrica Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Firenze, 20 ottobre 2024 – Mattia Scutti, il 22enne che ha ucciso la zia Laura Frosecchi a Chiesanuova (Firenze), si trova adesso in carcere in attesa dell'udienza di convalida che si svolgerà lunedì prossimo di fronte al gip Gianluca Mancuso. Scutti, che risulta incensurato, ha nominato come difensore di fiducia l'avvocato Francesco Ceccherini il quale ha avuto un incontro con la madre. La donna, si apprende, è in stato di choc, disperata per la vicenda che ha colpito la sua famiglia. Secondo quanto emerge la madre avrebbe mostrato unadi un paio di anni fa che sarebbe relativa a un procedimento al tribunale dei minori che a suo tempo riguardò il figlio. I genitori del 22enne sono separati da molti anni e il giovane ha sempre convissuto a Chiesanuova con la madre con cui è cresciuto.

