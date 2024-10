Sinner | 2024 anno al top sarà essenziale riuscire a migliorarmi

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) All’indomani della vittoria nel Six Kings Slam, Jannikha analizzato a SuperTennis la sua esperienza in Arabia Saudita: “È stata una bellissima esperienza, questi quattro-cinque giorni sono stati qualcosa di nuovo nella mia carriera. È stato bello vedere tanto pubblico e tutto il contorno di questo evento. E poi la finale è stata davvero di alta qualità. Uno di quei match in cui è sottile il confine tra vittoria e sconfitta. Sono i dettagli a fare la differenza, ci sono margini molto piccoli. Sono davvero contento di come ho gestito la situazione. Entrambi abbiamo provato a fare del nostro meglio, e questa era la nostra priorità, offrire spettacolo agli appassionati“. Poi il numero uno al mondo ha analizzato la sua stagione: “Ripetere quanto fatto nel? Difficile dirlo, non posso prevedere il futuro, ma spero di sì.