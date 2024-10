Rome Half Marathon 2024 risultati e classifiche | vincono Wafula e Sang D’Onofrio e Yaremchuk primi azzurri

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Sono i keniani Emmanuele Nancya vincere la prima edizione dellaandata in scena nella mattinata di domenica 20 ottobre nelle vie centrali della capitale d’Italia. Nella gara maschilesi è affacciato al traguardo in 59’58”, davanti al connazionale Gideon Kiprotich Rop, secondo in 1h00’57” con il podio completato dall’altro keniano Antony Kimtai in 1h02’23”. Daniele, primo italiano all’arrivo, chiude sesto con il crono finale di 1h05’34” alle spalle del campione europeo 2016 dei 5.000m Ilias Fifa (1h05’22”). Al femminiletrionfa in 1h06’52”, davanti all’etiope Fantu Worku Taye (1h07’30”) e alla connazionale Evaline Chirchir (1h07’47”). Migliore azzurra Sofiiaè settima in 1h13’28”.