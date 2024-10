Roma-Inter 0-1, Juric: “Abbiamo fatto una partita molto seria, ora i risultati” (Di domenica 20 ottobre 2024) “Penso che Abbiamo iniziato in maniera timorosa, non mi sono piaciuti i primi 15?. Poi Abbiamo giocato molto bene fino al loro gol. Abbiamo creato tante occasioni e sbagliato molto tecnicamente. Bisogna alzare il livello di qualità negli ultimi metri. Abbiamo fatto una partita molto seria limitando una squadra come l’Inter, peccato per il risultato. Dobbiamo lavorare tanto, ma avendo dei giocatori nuovi è normale che facciamo ancora fatica ad Interpretare la gara. Però c’è un’applicazione allucinante da parte di tutta la squadra. Conoscendo meglio il campionato arriverà anche il resto”. A dirlo è l’allenatore della Roma, Ivan Juric, ai microfoni di Dazn, al termine della partita persa 1-0 contro l’Inter. “L’unico modo per ricompattare l’ambiente sono i risultati, tutto il resto sono chiacchiere. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Penso cheiniziato in maniera timorosa, non mi sono piaciuti i primi 15?. Poigiocatobene fino al loro gol.creato tante occasioni e sbagliatotecnicamente. Bisogna alzare il livello di qualità negli ultimi metri.unalimitando una squadra come l’, peccato per il risultato. Dobbiamo lavorare tanto, ma avendo dei giocatori nuovi è normale che facciamo ancora fatica adpretare la gara. Però c’è un’applicazione allucinante da parte di tutta la squadra. Conoscendo meglio il campionato arriverà anche il resto”. A dirlo è l’allenatore della, Ivan, ai microfoni di Dazn, al termine dellapersa 1-0 contro l’. “L’unico modo per ricompattare l’ambiente sono i, tutto il resto sono chiacchiere.

