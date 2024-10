Rissa tra detenuti: ennesimo sabato di follia a Bellizzi (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAncora un sabato di forti tensioni vissute nel carcere di Contrada S. Oronzo di Avellino. Questa volta sembra che ad innescare la miccia sia stata l’aggressione da parte di alcuni detenuti ad un altro loro compagno ubicato in un reparto diverso. A renderlo noto è il Segretario Generale Provinciale della Uil Pa Franco Volino. Gli screzi tra i detenuti, continua il segretario, sono iniziati dalla mattina per poi sfociare a sera tardi nella feroce aggressione da parte di detenuti ubicati al piano terra ai danni di uno che si trova al 1° piano. Per il detenuto malmenato è stato necessario trasportarlo al pronto soccorso del nosocomio cittadino per le cure del caso. Anteprima24.it - Rissa tra detenuti: ennesimo sabato di follia a Bellizzi Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAncora undi forti tensioni vissute nel carcere di Contrada S. Oronzo di Avellino. Questa volta sembra che ad innescare la miccia sia stata l’aggressione da parte di alcuniad un altro loro compagno ubicato in un reparto diverso. A renderlo noto è il Segretario Generale Provinciale della Uil Pa Franco Volino. Gli screzi tra i, continua il segretario, sono iniziati dalla mattina per poi sfociare a sera tardi nella feroce aggressione da parte diubicati al piano terra ai danni di uno che si trova al 1° piano. Per il detenuto malmenato è stato necessario trasportarlo al pronto soccorso del nosocomio cittadino per le cure del caso.

