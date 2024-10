Ragazzina 12enne attirata dall’amico e violentata da gruppo di adolescenti: 3 indagati a Lecce (Di domenica 20 ottobre 2024) Secondo quanto ricostruito dalla dodicenne, lei pensava a un appuntamento romantico col più grande dei tre minori che però l'ha portata in un luogo molto periferico dove ha trovato alche gli altri. L’accusa per i tre adolescenti di violenza sessuale aggravata e rapina impropria. Fanpage.it - Ragazzina 12enne attirata dall’amico e violentata da gruppo di adolescenti: 3 indagati a Lecce Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Secondo quanto ricostruito dalla dodicenne, lei pensava a un appuntamento romantico col più grande dei tre minori che però l'ha portata in un luogo molto periferico dove ha trovato alche gli altri. L’accusa per i tredi violenza sessuale aggravata e rapina impropria.

