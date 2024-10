Quando la prossima gara di F1? GP Messico 2024: programma, orari, tv, streaming. Si corre tra una settimana (Di domenica 20 ottobre 2024) La prossima gara del Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio del Messico, programmato nel weekend che va dal 25 al 27 ottobre. Non ci sarà, dunque, alcuna pausa tra l’odierno GP degli Usa e l’appuntamento messicano. D’altronde, la logistica e la razionalizzazione dello spazio-tempo consentono (e impongono) un programma di questo tipo. Si gareggerà in altura. Città del Messico ha difatti la particolarità di essere situata a oltre 2.000 metri di quota. La dinamica potrà sicuramente influire sul rendimento delle power unit e sull’aerodinamica delle varie monoposto. Resta solo da capire in che modo! Va peraltro rimarcato come in Messico sia stata abolita l’ora legale. Dunque, il fuso orario è destinato a cambiare durante il weekend! Ci sarà una differenza meno marcata alla domenica rispetto al venerdì e al sabato. Oasport.it - Quando la prossima gara di F1? GP Messico 2024: programma, orari, tv, streaming. Si corre tra una settimana Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ladel Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio delto nel weekend che va dal 25 al 27 ottobre. Non ci sarà, dunque, alcuna pausa tra l’odierno GP degli Usa e l’appuntamento messicano. D’altronde, la logistica e la razionalizzazione dello spazio-tempo consentono (e impongono) undi questo tipo. Si gareggerà in altura. Città delha difatti la particolarità di essere situata a oltre 2.000 metri di quota. La dinamica potrà sicuramente influire sul rendimento delle power unit e sull’aerodinamica delle varie monoposto. Resta solo da capire in che modo! Va peraltro rimarcato come insia stata abolita l’ora legale. Dunque, il fusoo è destinato a cambiare durante il weekend! Ci sarà una differenza meno marcata alla domenica rispetto al venerdì e al sabato.

Quando e dove la prossima gara di MotoGP? Programma GP Thailandia 2024 - orari - tv - streaming - 15, GRAN PREMIO MOTO2 Ore 9. Ormai è corsa a due MOTOGP – PROGRAMMA GP THAILANDIA 2024 VENERDÌ 25 OTTOBRE (ORARI ITALIANI) Ore 4. Se va bene, si compete in un asfissiante caldo umido. 45-6. 10-5. C’è da sperare che il meteo sia clemente. Come? Classifica Mondiale MotoGP 2024: Bagnaia si porta a -10 da Martin. (Oasport.it)

Conte : «Ragioniamo di gara in gara - la prossima partita è sempre quella della vita» - La conferenza di Conte Conte presenta in conferenza stampa Empoli-Napoli, match valido per l’ottava giornata di Serie A. Quando le cose vanno bene è più semplice per tutti, ma ci saranno dei momenti in questo percorso in cui bisognerà essere forti di testa e cuore». A che punto è il suo Napoli? «Siamo con il cartello lavori in corso, non può essere altrimenti dopo solo tre mesi. (Ilnapolista.it)

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Australia 2024 : programma - orari - tv - streaming - 00, GRAN PREMIO MOTO3 Ore 3. 40, Warm-up (Solo MotoGP) Ore 2. 30, Moto2, Prove libere Ore 1. 15, GRAN PREMIO MOTO2 Ore 5. 40-0. . 55, Moto2, Pre-Qualifiche (II) Ore 1. 40, MotoGP, Prove libere (II) Ore 1. 10, Moto3, Pre-Qualifiche (II) Ore 0. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8. (Oasport.it)