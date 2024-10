Inter-news.it - Palmeri: «A Roma l’Inter ha tutto da perdere. Conta una cosa»

(Di domenica 20 ottobre 2024) Laospiterànell’ottava giornata del campionato di Serie A. Sul punto si è espresso il giornalista Tancredi, sottolineando le difficoltà presenti lungo il percorso per i nerazzurri. LA SFIDA –-Inter sarà una delle partite clou dell’ottava giornata della Serie A 2024-2025. La formazione allenata da Simone Inzaghi si trova momentaneamente a quota 14 punti in classifica, distante 2 lunghezze dal Napoli capolista. Per questa ragione la sfida contro i giallorossi avrà un peso specifico ulteriore rispetto al fatto stesso di fronteggiare una squadra di livello come la. L’obiettivo di nonterreno dai partenopei, che nello stesso turno giocheranno al Castellani di Empoli per confermare il proprio primato, diventa ancora più avvertito alla luce del prossimo confronto con la Juventus.