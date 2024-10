Pagelle GP Australia 2024: un gioiello di Marquez a Phillip Island, Martin allunga ancora su Bagnaia (Di domenica 20 ottobre 2024) Marc Marquez infila il suo terzo sigillo stagionale, Jorge Martin si arrende ma guadagna altri quattro punti in classifica su Pecco Bagnaia, mentre quest’ultimo ha evidentemente poco di cui essere soddisfatto al termine di un weekend molto complicato sotto vari punti di vista. Questi sono i verdetti del Gp d’Australia della MotoGP, con Marquez che sbaglia in partenza ma riesce a compiere una splendida rimonta che non avrà fatto pentire i telespettatori che avevano puntato la sveglia all’alba per assistere alla gara sul tracciato di Phillip Island. Un passo diverso, quello dei due spagnoli rispetto a Bagnaia, giunto alla bandiera a scacchi con un ritardo nell’ordine dei dieci secondi, precedendo un tris d’azzurri: Di Giannantonio, Bastianini e Morbidelli. ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICA MONDIALE AGGIORNATA M. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Marcinfila il suo terzo sigillo stagionale, Jorgesi arrende ma guadagna altri quattro punti in classifica su Pecco, mentre quest’ultimo ha evidentemente poco di cui essere soddisfatto al termine di un weekend molto complicato sotto vari punti di vista. Questi sono i verdetti del Gp d’della MotoGP, conche sbaglia in partenza ma riesce a compiere una splendida rimonta che non avrà fatto pentire i telespettatori che avevano puntato la sveglia all’alba per assistere alla gara sul tracciato di. Un passo diverso, quello dei due spagnoli rispetto a, giunto alla bandiera a scacchi con un ritardo nell’ordine dei dieci secondi, precedendo un tris d’azzurri: Di Giannantonio, Bastianini e Morbidelli. ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICA MONDIALE AGGIORNATA M.

