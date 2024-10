PAGELLE E TABELLINO ROMA-INTER 0-1: pasticcio Celik. Thuram tanta roba (Di domenica 20 ottobre 2024) PAGELLE e TABELLINO di ROMA-INTER, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25 Thuram (LaPresse) – calciomercato.itROMA TOP Svilar 7: anche oggi il migliore. La ROMA gioca una buona gara, tenuta a galla anche da Svilar decisivo in più di un’occasione. Mancini 6 Ndicka 6,5 Angeliño 6. Dal 79? Hermoso sv FLOP Celik 5: il fatto che è un peccato è la prestazione nel complesso buona del turco. Che fa un paio di chiusure provvidenziali evitando il secondo gol dell’INTER. Però il primo lo ha sostanzialmente regalato lui: Zalewski fa il primo errore, ma il suo è quello decisivo perché appoggia il pallone a Lautaro che ringrazia. Alla fine è uno sbaglio decisivo che manda a farsi benedire il match. Cristante 5,5. Dal 79? Le Fée sv Koné 5,5. Dal 53? Pisilli 6 Zalewski 5,5. Dal 71? Baldanzi 6 Dybala 5,5. Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ROMA-INTER 0-1: pasticcio Celik. Thuram tanta roba Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 20 ottobre 2024)di, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25(LaPresse) – calciomercato.itTOP Svilar 7: anche oggi il migliore. Lagioca una buona gara, tenuta a galla anche da Svilar decisivo in più di un’occasione. Mancini 6 Ndicka 6,5 Angeliño 6. Dal 79? Hermoso sv FLOP5: il fatto che è un peccato è la prestazione nel complesso buona del turco. Che fa un paio di chiusure provvidenziali evitando il secondo gol dell’. Però il primo lo ha sostanzialmente regalato lui: Zalewski fa il primo errore, ma il suo è quello decisivo perché appoggia il pallone a Lautaro che ringrazia. Alla fine è uno sbaglio decisivo che manda a farsi benedire il match. Cristante 5,5. Dal 79? Le Fée sv Koné 5,5. Dal 53? Pisilli 6 Zalewski 5,5. Dal 71? Baldanzi 6 Dybala 5,5.

Pagelle Roma-Inter 0-1 - voti e tabellino Serie A 2024/2025 - In panchina: Marin, Ryan, Abdulhamid, Shomurodov, Hummels, Paredes, Dahl, Sangaré. In panchina: Di Gennaro, J. 5); Dybala 5 (34? st Soulé sv), Pellegrini 6; Dovbyk 5. Nel secondo tempo disastro difensivo, doppio, dei capitolini e colpisce Lautaro Martinez per la rete decisiva. Allenatore: Juric 5. 5 (27? st Bisseck 6); Darmian 6 (27? st Dumfries 6), Barella 6, Calhanoglu sv (12? pt Frattesi 6), ... (Sportface.it)