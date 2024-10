Pagelle Cagliari-Torino 3-2: voti e tabellino Serie A 2024/2025 (Di domenica 20 ottobre 2024) Le Pagelle di Cagliari-Torino 3-2, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per l’ottava giornata della Serie A 2024/2025. All’Unipol Domus partita pazza che viene sbloccata di padroni di casa con Viola, pareggiano subito gli ospiti con Sanabria. Nella ripresa c’è l’iniziale ribaltone a opera di Linetty con una gran botta dalla distanza, poi però il pari di Palomino e il clamoroso autogol di Coco che riporta in vantaggio i rossoblù. Di seguito ecco le Pagelle dell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LE Pagelle DI Cagliari-Torino 3-2 Cagliari (4-2-3-1): Scuffet 6; Zappa 6, Mina 5.5 (17’st Palomino 7), Luperto 6.5, Augello 6; Makoumbou 6 (35? t Deiola 6), Adopo 6 (17’st Gaetano 6); Zortea 6, Viola 6.5 (17’st Lapadula 6), Luvumbo 5.5 (1’st Marin 6.5); Piccoli 6.5. In panchina: Ciocci, Sherri, Prati, Wieteska, Azzi, Kingstone, Felici. Allenatore: Nicola 7. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ledi3-2, con iai protagonisti e ildel match valido per l’ottava giornata della. All’Unipol Domus partita pazza che viene sbloccata di padroni di casa con Viola, pareggiano subito gli ospiti con Sanabria. Nella ripresa c’è l’iniziale ribaltone a opera di Linetty con una gran botta dalla distanza, poi però il pari di Palomino e il clamoroso autogol di Coco che riporta in vantaggio i rossoblù. Di seguito ecco ledell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LEDI3-2(4-2-3-1): Scuffet 6; Zappa 6, Mina 5.5 (17’st Palomino 7), Luperto 6.5, Augello 6; Makoumbou 6 (35? t Deiola 6), Adopo 6 (17’st Gaetano 6); Zortea 6, Viola 6.5 (17’st Lapadula 6), Luvumbo 5.5 (1’st Marin 6.5); Piccoli 6.5. In panchina: Ciocci, Sherri, Prati, Wieteska, Azzi, Kingstone, Felici. Allenatore: Nicola 7.

