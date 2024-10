“Orrendo”. Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli asfaltata in diretta. Anche Selvaggia sconvolta (Di domenica 20 ottobre 2024) Ballando con le stelle, il giurato ‘gela’ Sonia Bruganelli. C’era grande attesa per la puntata di ieri sera dello show di Rai Uno, Anche per vedere la piega che avrebbe preso lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e l’ex moglie di Paolo Bonolis. Invece, un po’ a sorpresa, a ‘colpire’ Sonia è stato un altro dei protagonisti del programma. “Orrendo, stendiamo un velo pietoso”. L’esibizione di Sonia Bruganelli è stata severamente stroncata da Guillermo Mariotto. Allo stilista, volto storico della trasmissione di Milly Carlucci, non è affatto piaciuta la performance in pista dell’ex opinionista del Grande Fratello, e non ha voluto nasconderlo. Fino a quel momento, invece, i giudici erano stati tutto sommato positivi con Sonia. Ma cosa ha detto esattamente Mariotto? Leggi Anche: “Cosa ho avuto davvero”. Achille Costacurta choc: per la prima volta racconta cosa gli è successo “Orrendo”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024)con le, il giurato ‘gela’. C’era grande attesa per la puntata di ieri sera dello show di Rai Uno,per vedere la piega che avrebbe preso lo scontro traLucarelli e l’ex moglie di Paolo Bonolis. Invece, un po’ a sorpresa, a ‘colpire’è stato un altro dei protagonisti del programma. “, stendiamo un velo pietoso”. L’esibizione diè stata severamente stroncata da Guillermo Mariotto. Allo stilista, volto storico della trasmissione di Milly Carlucci, non è affatto piaciuta la performance in pista dell’ex opinionista del Grande Fratello, e non ha voluto nasconderlo. Fino a quel momento, invece, i giudici erano stati tutto sommato positivi con. Ma cosa ha detto esattamente Mariotto? Leggi: “Cosa ho avuto davvero”. Achille Costacurta choc: per la prima volta racconta cosa gli è successo “”.

Ballando con le Stelle 19 - terza puntata : eliminati i Cugini di Campagna - Sonia Bruganelli perde il ballottaggio ma resta in gara perché… - Anzi, lo trovo uno stereotipo fastidiosissimo. I primi concorrenti a scendere in pista sono stati Furkan Palali ed Erika Martinelli con un charleston. Che fra le due “litiganti” zitta zitta sarà proprio la Nargi a succedere a Wanda Nara? I presupposti ci sono tutti. In parte questo Eva contro Eva anacronistico mi ha dato quella voglia e quella carica. (Isaechia.it)

“Che farsa - venduti”. Ballando con le stelle - bufera dopo il salvataggio di Sonia Bruganelli - Durante il primo spareggio, andato in scena all’inizio della serata, le cose non sono andate bene per Sonia. Gli autori le hanno detto di giocarla per farci godere ancora degli scontri Lucarelli-Bruganelli“. Grande Fratello, concorrenti inquadrati subito dalle telecamere “Che farsa, venduti”. (Caffeinamagazine.it)

Ballando con le Stelle 2024 - classifica e pagelle quarta puntata : Sonia cambia registro (6) - Alad dj (10) - Guillermo Mariotto si è così entusiasmato dalla performance da chiedere all’attore: “Tu fai il prete di quale parrocchia? Vengo anch’io”. Secondo Sara Di Vaira, tutte queste discussioni attorno alla figura della concorrente, hanno favorito la sua eliminazione al televoto, arrivata nel corso della puntata del 19 ottobre 2024. (Dilei.it)