"Nessuna manutenzione negli anni ai torrenti di sfogo", rabbia a Ginostra sepolta dal fango (Di domenica 20 ottobre 2024) Si contano i danni a Ginostra, piccolo borgo dell'isola di Stromboli, devastato da un fiume di fango dopo il maltempo che ieri ha flagellato la Sicilia. Cresce la preoccupazione per il futuro dell'isola e il comitato per Ginostra coordinato da Gianluca Giuffrè ha scritto al ministro per la Messinatoday.it - "Nessuna manutenzione negli anni ai torrenti di sfogo", rabbia a Ginostra sepolta dal fango Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Si contano i d, piccolo borgo dell'isola di Stromboli, devastato da un fiume didopo il maltempo che ieri ha flagellato la Sicilia. Cresce la preoccupazione per il futuro dell'isola e il comitato percoordinato da Gianluca Giuffrè ha scritto al ministro per la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nubifragio a Stromboli - il borgo di Ginostra invase da un fiume di acqua e fango : abitanti bloccati nelle loro case - Gli abitanti del villaggio, che è raggiungibile solo via mare, hanno chiesto l’intervento della Protezione Civile. Interrotta anche l’erogazione di energia elettrica. In particolare il piccolo borgo di Ginostra sull’isola di Stromboli, è stato investito da un fiume di acqua e fango, causato anche del terreno franoso del vulcano, che ha invaso le stradine e ha bloccato i residenti, una cinquantina ... (Ilfattoquotidiano.it)

VIDEO E FOTO | Maltempo - Ginostra invasa dal fango : paura tra i residenti - Maltempo in ginocchio a causa del maltempo. Fango e detriti hanno invaso le strade causando danni a case e negozi, sull'isola manca anche l'energia elettrica dopo il blackout. I residenti chiedono interventi urgenti a protezione civile e istituzioni per evitare problemi peggiori. Non è la prima... (Messinatoday.it)

VIDEO | Maltempo - Ginostra invasa dal fango : paura tra i residenti - Maltempo in ginocchio a causa del maltempo. Fango e detriti hanno invaso le strade causando danni a case e negozi, sull'isola manca anche l'energia elettrica dopo il blackout. I residenti chiedono interventi urgenti a protezione civile e istituzioni per evitare problemi peggiori. Non è la prima... (Messinatoday.it)