Morto Adamo Dionisi, l’ex ultrà della Lazio vicino a “Diabolik” diventato poi attore (Di domenica 20 ottobre 2024) È Morto l’attore Adamo Dionisi, noto per il ruolo del boss Manfredi Anacleti nella serie tv “Suburra“. Prima di intraprendere la carriera di attore, Dionisi era uno dei capi ultrà degli Irriducibili della Lazio. Fu arrestato nel 2001 dalla Digos per una vicenda di droga. È nel carcere di Rebibbia che si avvicinò alla recitazione, prendendo parte a diversi progetti teatrali. Dionisi era legato anche con Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, anche lui capo ultrà della Lazio, assassinato 7 agosto 2019 presso il Parco degli Acquedotti di Roma. Era considerato una figura di rilievo nel traffico di droga a Roma, vicino a Michele Senese e Massimo Carminati. Repubblica scrive di quanto letto sull’agenda di Piscitelli che: Nella sua agenda c’è anche un incontro con Adamo. Ilnapolista.it - Morto Adamo Dionisi, l’ex ultrà della Lazio vicino a “Diabolik” diventato poi attore Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Èl’, noto per il ruolo del boss Manfredi Anacleti nella serie tv “Suburra“. Prima di intraprendere la carriera diera uno dei capidegli Irriducibili. Fu arrestato nel 2001 dalla Digos per una vicenda di droga. È nel carcere di Rebibbia che si avvicinò alla recitazione, prendendo parte a diversi progetti teatrali.era legato anche con Fabrizio Piscitelli, alias, anche lui capo, assassinato 7 agosto 2019 presso il Parco degli Acquedotti di Roma. Era considerato una figura di rilievo nel traffico di droga a Roma,a Michele Senese e Massimo Carminati. Repubblica scrive di quanto letto sull’agenda di Piscitelli che: Nella sua agenda c’è anche un incontro con

