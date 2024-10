Morto Adamo Dionisi, l’attore di Suburra aveva 59 anni (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' Morto – dopo una lunga malattia – l'attore Adamo Dionisi, noto per il ruolo di Manfredi Anacleti nella serie Suburra. Dionisi aveva 59 anni e una vita tempestosa alle spalle: nato a Roma il 30 settembre 1965, era stato fra i capi degli ultrà Irriducibili della Lazio. Nel 2001 un arresto per L'articolo Morto Adamo Dionisi, l’attore di Suburra aveva 59 anni proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – E'– dopo una lunga malattia – l'attore, noto per il ruolo di Manfredi Anacleti nella serie59e una vita tempestosa alle spalle: nato a Roma il 30 settembre 1965, era stato fra i capi degli ultrà Irriducibili della Lazio. Nel 2001 un arresto per L'articolodi59proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

