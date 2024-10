Oasport.it - Mondiali ciclismo su pista 2024 oggi, calendario 20 ottobre: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ultima giornata di gare aidisu, in corso a Ballerup, in Danimarca: domenica 20si assegneranno gli ultimi 5 titoli iridati, ovvero velocità individuale maschile, keirin femminile, corsa a punti femminile, eliminazione maschile e madison maschile. L’Italia sarà rappresentata in quattro di queste gare, in quanto nessun azzurro è riuscito a spingersi fino alle semifinali della velocità individuale: tra le donne Miriam Vece difenderà i colori del Bel Paese nel keirin, mentre Martina Alzini sarà al via nella corsa a punti. Tra gli uomini doppio impegno quest’per Elia Viviani: l’azzurro dapprima gareggerà nell’eliminazione, infine tornerà innell’ultimadeliridato, la madison, dove farà coppia con Simone Consonni, assieme al quale alle Olimpiadi di Parigiha vinto la medaglia d’argento nella specialità .