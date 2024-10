Mistermovie.it - Mister Movie | La Talpa 2024 svelato il cast completo! Diletta Leotta e un mix esplosivo di personaggi

(Di domenica 20 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Finalmente possiamo svelarvi i nomi dei concorrenti che animeranno la nuova edizione de La! Tv Sorrisi e Canzoni ha anticipato in esclusiva ildel reality show condotto da. La: unstellare pronto a sorprendervi Tra i nomi più attesi troviamo quello di Gilles Rocca, l’affascinante ballerino e attore, già noto al pubblico per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Al suo fianco, troveremo la bellissima Orian Ichaki, ex Madre Natura di Ciao Darwin, pronta a conquistare tutti con la sua bellezza e il suo carattere. Un mixdi personalità Non mancheranno le sorprese: l’ex gieffina Marina La Rosa tornerà a far parlare di sé, così come l’attore Andrea Preti e il modello Alessandro Egger.