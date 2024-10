Mercato settimanale, confermato lo svolgimento nella giornata di venerdì 1° novembre (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Comune di Chieti, con un'ordinanza, ha confermato lo svolgimento del Mercato settimanale a Chieti nella giornata festiva di venerdì 1 novembre 2024.Durante la festività, il Mercato potrà svolgersi regolarmente in mattinata alla villa comunale, come da richiesta dell'associazione Acisc Chietitoday.it - Mercato settimanale, confermato lo svolgimento nella giornata di venerdì 1° novembre Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Comune di Chieti, con un'ordinanza, halodela Chietifestiva di2024.Durante la festività, ilpotrà svolgersi regolarmente in mattinata alla villa comunale, come da richiesta dell'associazione Acisc

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cambia la location per il mercato settimanale - Cambia il luogo in cui si svolgerà la fiera settimanale. Il mercato di Piedimonte Matese troverà casa in piazza Europa entro la fine dell'anno. E' questo l'esito dell'incontro svoltosi in Municipio e a cui hanno preso parte il sindaco Vittorio Civitillo, il presidente di Fiva Confcommercio... (Casertanews.it)

Mercato settimanale chiuso - scoppia la protesta : "Senza lavoro da 3 mesi" - A Casagiove, scoppia la protesta dei commercianti del mercato settimanale, in particolare del settore alimentare, chiuso dal 12 luglio per decisione dell’ASL. La sospensione, imposta per consentire l’adeguamento igienico-sanitario della struttura, richiedeva l’installazione di nuove fontane e... (Casertanews.it)

Mogliano - da lunedì il mercato settimanale cambia sede : «Nove mesi di lavori in centro» - Al via con la nuova sede del mercato del lunedì mattina: dal 7 ottobre, causa lavori di riqualificazione del centro storico, i banchetti che abitualmente erano collocati in via Don Bosco e in Piazza Caduti saranno spostati, una parte in Piazza Pio X e un’altra sul parcheggio di via IV Novembre. . (Trevisotoday.it)