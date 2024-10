.com - Meloni: scontro con la magistratura. Mail di un giudice contro la Premier. Pronto il decreto migranti

Leggi tutta la notizia su .com

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il caso del giorno lo fa esplodere un magistrato, Marco Patarnello, sostituto procuratore della Cassazione: in unaha scritto che Giorgiaè più pericolosa di Silvio Berlusconi, in quanto non colpita da nessuna un'indagine giudiziaria. Tanto basta per alimentare, nel governo, il sospetto che una parte di"politicizzata" voglia mettere i bastoni tra le ruote L'articolocon ladi unlailproviene da Firenze Post.