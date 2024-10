Maltempo sull’Italia | un morto nel Bolognese evacuazioni nel Reggiano

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Piogge torrenziali con esondazioni e allagamenti in tutta Italia. L’ondata dicontinua anche oggi investire la Penisola da Nord a Sud, con allerte meteo e situazioni critiche dall’Emilia Romagna alla Toscana alla Sicilia. A Bologna esonda il torrente Ravone: mentre il sindaco e il comune avvertono i cittadini di non uscire di casa, ritrovato senza vita il disperso a Pianoro. In corso il Comitato Operativo di Protezione civile presso il Dipartimento per garantire il coordinamento degli interventi in tutte le zone interessate. Emilia Romagna, unnelLe criticità maggiori per ilsi sono registrate in Emilia Romagna, con numerosi corsi d’acqua esondati e allagamenti diffusi. Il sistema di protezione civile è mobilitato: attivate squadre per il soccorso acquatico e per il pompaggio dell’acqua.