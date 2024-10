Maltempo, Cesenatico si prepara alla conta dei danni: oltre 200 gli interventi dei Vigili del fuoco (Di domenica 20 ottobre 2024) Sono continuati gli interventi delle squadre del comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Forlì-Cesena per l'alluvione che ha colpito la riviera romagnola. Sono nove le squadre impegnate su tutto il territorio, alle prese principalmente con gli allagamenti di locali interrati e la rimozione di Cesenatoday.it - Maltempo, Cesenatico si prepara alla conta dei danni: oltre 200 gli interventi dei Vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Sono continuati glidelle squadre del comando Provinciale deideldi Forlì-Cesena per l'alluvione che ha colpito la riviera romagnola. Sono nove le squadre impegnate su tutto il territorio, alle prese principalmente con gligamenti di locali interrati e la rimozione di

Alluvione Emilia-Romagna - oltre 300 interventi dei vigili del fuoco nel Bolognese : le campagne inondate riprese dall’elicottero dei soccorsi - Situazione più critica in provincia di Bologna, dove a causa dell’esondazione dei torrenti Ravone, Savena e Zena e del fiume Idice sono in atto interventi di soccorso alla popolazione. Nel forlivese prosegue il lavoro dei vigili del fuoco nelle zone di Cesenatico e Gatteo per soccorsi dovuti ad allagamenti e per la messa in sicurezza di persone minacciate dall’acqua. (Ilfattoquotidiano.it)

Maltempo Catania - strade come fiumi : 50 interventi dei vigili del fuoco in poche ore : dissesti statici - allagamenti e strade inondate - Arriva la pioggia a Catania e le vie che attraversano la città, da nord a sud, si trasformano in fiumi alimentati anche dall'acqua piovana che arriva dai paesi dell'Etna. Come via... (Ilmessaggero.it)

Maltempo nelle Marche : interventi dei vigili del fuoco per emergenze in corso - I vigili del fuoco e il personale di emergenza hanno quindi continuato a monitorare la situazione, pronti a fronteggiare eventuali nuovi problemi. Prospettive per il futuro e preparazione delle squadre di emergenza Guardando avanti, le squadre di vigili del fuoco stanno continuando a prepararsi per eventuali futuri eventi atmosferici estremi. (Gaeta.it)