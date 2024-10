Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: Martin-Marquez per la vittoria, 3° Bagnaia

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-9 Farà un favore al connazionale o al futuro compagno di squadra? -9si trova nel ruolo di arbitro del Mondiale. -10alza bandiera bianca: 1?5 da. A questo punto deve pensare a portare a casa il podio: non è stato un buon fine settimana per lui. -10 Dà la sensazione di attendere il momento giusto. -11è vicinissimo a, ma per ora non ha mai tentato l’affondo. -11 Comunque Pecco, in caso di bagarre tra i due spagnoli, potrebbe ancora rientrare. Veramente è una gara aperta a vari scenari. -12 Per come si sta mettendo,deve di tifareper limitare i danni e perdere 4 punti invece che 9. -12ormai si è staccato. 1.2 dalla coppia di testa. E’ crollato improvvisamente. -13 Se la gara finisse così,sarebbe a -25 da. Non più padrone del proprio destino.