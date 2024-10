Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24

(Di domenica 20 ottobre 2024) Le aperture dei giornali sono ancora dedicate agli strascichi politici dello stop al "modello Albania" per i migranti. Il ministro Nordio attacca il tribunale di Roma e le opposizioni insorgono. Domani il Cdm per fissare i nuovi criteri per i rimpatri: il Colle vigila. Medioriente, drone di Hezbollah sulla casa di Netanyahu, che accusa l'Iran