Lavori in galleria, chiusa per una notte l'autostrada tra Borgomanero e Romagnano (Di domenica 20 ottobre 2024) In arrivo una nuova chiusura autostradale nel tratto tra Borgomanero e Romagnano dell'A26.Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, infatti, il tratto sarà chiuso dalle 22 di mercoledì 23 alle 6 di giovedì 24 ottobre in direzione Genova. La chiusura si rende necessaria per Novaratoday.it - Lavori in galleria, chiusa per una notte l'autostrada tra Borgomanero e Romagnano Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) In arrivo una nuova chiusurale nel tratto tradell'A26.Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, infatti, il tratto sarà chiuso dalle 22 di mercoledì 23 alle 6 di giovedì 24 ottobre in direzione Genova. La chiusura si rende necessaria per

A26 - chiude per due notti il tratto tra Romagnano e Borgomanero - Al via nuove chiusure notturne lungo l'A26, nel tratto tra Romagnano Sesia e Borgomanero, che sarà chiuso per due notti per consentire il transito di trasporti eccezionali. In particolare, dalle 22 di martedì 15 alle 4 di mercoledì 16 ottobre il tratto di autostrada sarà chiuso in direzione... (Novaratoday.it)

A26 - chiuso per tre notti il tratto tra Romagnano e Borgomanero - Al via nuove chiusure notturne lungo l'A26, questa volta nel tratto tra Romagnano Sesia e Borgomanero. In particolare, dalle 22 di martedì 1° ottobre alle 4 di mercoledì 2 il tratto di A26 sarà chiuso in direzione Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali. In... (Novaratoday.it)

A26 - chiusure notturne dell'autostrada tra Romagnano e Borgomanero - Chiusi alcuni tratti della A26. Anas ha comunicato che sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, sarà chiuso il tratto compreso tra Romagnano Sesia Ghemme e Borgomanero dalle 22:00 di martedì 24 alle 4:00 di mercoledì 25 settembre verso... (Novaratoday.it)