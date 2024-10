Ladri in azione: rubati i fari di una Smart (Di domenica 20 ottobre 2024) Ladri in azione ad Aversa. Nel mirino una Smart parcheggiata in via Ettore Corcioni. I malviventi hanno rubato i fari anteriori e posteriori. Forzato anche il cofano motore. Davvero una brutta sorpresa per il proprietario dell'auto.E' l'ennesimo episodio che evidenzia come la cittĂ sia sempre Casertanews.it - Ladri in azione: rubati i fari di una Smart Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di domenica 20 ottobre 2024)inad Aversa. Nel mirino unaparcheggiata in via Ettore Corcioni. I malviventi hanno rubato ianteriori e posteriori. Forzato anche il cofano motore. Davvero una brutta sorpresa per il proprietario dell'auto.E' l'ennesimo episodio che evidenzia come la cittĂ sia sempre

Rubata un'auto dal parcheggio del Megalò - ladri in azione durante lo shopping del fine settimana - . Con l’arrivo dell’autunno i centri commerciali tornano a riempirsi soprattutto nel fine settimana ma, a quanto pare, sono tornati anche in azione i ladri di auto. . L’ultimo episodio denunciato risale proprio a domenica scorsa quando  un’Alfa Romeo Giulietta di proprietà di un uomo residente in un. (Chietitoday.it)

Ladri in azione nella notte : rubato un trattore da 180mila euro - Nella Bassa torna l'incubo dei furti di trattori e di macchinari agricoli. L'ultimo episodio si è verificato nella notte scorsa a Mairano, presso l'azienda agricola Mangiavini. Da una prima ricostruzione, sembra che ad agire sia stata una banda di professionisti. Ad essere rubato è stato un... (Bresciatoday.it)

Ladri in azione : colpita - di nuovo - una scuola della Bassa - Questa mattina, giovedì 17 ottobre, la dirigente scolastica ha sporto denuncia per un furto. I ladri sono entrati nella scuola, nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, e hanno scassinato i distributori automatici. Non c'è pace per il plesso scolastico Cavour di Palazzolo dello Stella, in via Roma. . (Udinetoday.it)