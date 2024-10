Indonesia, la surfista Giulia Manfrini morta trafitta da aguglia imperiale a 36 anni, ferita da taglio di 5 cm al cuore (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo l’incidente ha provato a chiedere aiuto agitando le mani. I due uomini che l’hanno soccorsa l'hanno poi trasportata al centro medico Pei Pei Pasakiat Taileleu, ma per lei non c’è stato nulla da fare La surfista e influencer Giulia Manfrini è morta dopo essere stata trafitta da un'aguglia Ilgiornaleditalia.it - Indonesia, la surfista Giulia Manfrini morta trafitta da aguglia imperiale a 36 anni, ferita da taglio di 5 cm al cuore Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo l’incidente ha provato a chiedere aiuto agitando le mani. I due uomini che l’hanno soccorsa l'hanno poi trasportata al centro medico Pei Pei Pasakiat Taileleu, ma per lei non c’è stato nulla da fare Lae influencerdopo essere statada un'

Trafitta da un pesce spada - muore la surfista Giulia Manfrini - Manfrini è stata soccorsa in maniera immediata da due testimoni e portata al Centro Sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu, ma non è riuscita a sopravvivere, morendo poco dopo in ospedale. Tragedia in Indonesia. Un passato da istruttrice di snowboard, aveva iniziato con gli sport invernali, vincendo la Coppa Italia di snowboardcross femminile giovani e il campionato regionale di slalom, mentre ... (Oasport.it)

Indonesia : muore trafitta da un pesce spada la surfista Giulia Manfrini - Incidente mortale in uno dei paradisi dei surfisti. . lia Manfrini, surfista ed influencer 36enne originaria di Venaria Reale (Torino), ha perso la vita ieri, 18 ottobre 2024, a causa dell'attacco di un pesce spada alle Isole Mentawai, in Indonesia L'articolo Indonesia: muore trafitta da un pesce spada. (Firenzepost.it)

La surfista Giulia Manfrini muore trafitta da un pescespada in Indonesia - Il luogo in cui faceva surf era vicino alla spiaggia di Bengbeng, sull’isola di Masokut, nel distretto di Siberut Barat Daya. La vittima era appassionata anche di sport sulla neve e aveva contribuito a fondare un’agenzia di viaggi che organizza vacanze sportive in mare e sulla neve. . L’incidente fatale a Manfrini, influencer e persona molto conosciuta nella comunità dei surfisti, è ... (Ildenaro.it)