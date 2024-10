Il Comune cerca gli amministratori delle sue società pubbliche: come candidarsi (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Comune cerca i nuovi amministratori delle società pubbliche partecipate. Le nomine sono di discrezione politica, essendo organismi che applicano le direttive del Comune e degli altri enti soci, nella gestione di servizi pubblici. In ogni caso il Comune raccoglie candidature mediante un avviso Forlitoday.it - Il Comune cerca gli amministratori delle sue società pubbliche: come candidarsi Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ili nuovipartecipate. Le nomine sono di discrezione politica, essendo organismi che applicano le direttive dele degli altri enti soci, nella gestione di servizi pubblici. In ogni caso ilraccoglie candidature mediante un avviso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Comune cerca di fare cassa vendendo un terreno - Il Comune di Sessa Aurunca ha reso noto un avviso pubblico per la vendita all’asta di beni immobili di proprietà comunale. Il secondo esperimento di asta pubblica si terrà il 18 novembre 2024, a partire dalle ore 11:00, presso il Settore Patrimonio dell'edificio comunale in Via XXI Luglio... (Casertanews.it)

Sei bandi per assunzioni a tempo indeterminato in 10 giorni : il comune brianzolo che cerca personale - Sei concorsi per assunzioni a tempo indeterminato in comune banditi in dieci giorni. Succede a Brugherio dove il comune, come ha ricordato il sindaco Roberto Assi, ha publicato sei bandi per assunzioni a tempo pieno e indeterminato a cui si aggiungeranno eventuali ulteriori ingressi che si... (Monzatoday.it)

Impianti sportivi del lungomare di San Leone - il comune cerca fondi per il recupero - Impianti sportivi del lungomare Falcone e Borsellino, il Comune tenta di accedere alle risorse messe a disposizione del governo nazionale per rimettere in funzione i campetti e restituirli alla città. A chiedere agli uffici di attivarsi per intercettare l'opportunità offerta dal fondo... (Agrigentonotizie.it)