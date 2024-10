Oasport.it - Hockey ghiaccio, Cortina cede in casa nel match domenicale dell’Alps League

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) La domenica2024-2025 non sorride al. La squadra italiana infatti, nell’unica partita in agenda in questo 20 ottobre, è stata sconfitta 2-3 dagli sloveni dell’HK RST Pellet Celje. In unda montagne russe a risolvere la contesta è stata la zampata di Hebar nei supplementari, dopo un duello alimentato dalle reti di Saha – nel primo terzo di gara, per il vantaggio interno -, dal pari di Bukovec, dal nuovo colpo di coda di Saha e poi dal 2-2 nei regolamentari a meno di due minuti dalla fine griffato da Panasenko. Per, che comunque ha guadagnato un punto in classifica, la situazione al momento non è rosea: 9 punti in 8 gare, frutto di 2 partite vinte, 3 perse e 3 perse ottenendo un punto agli overtime; in una graduatoria comandata complessivamente dall’Adler Stadtwerke Kitzbühel, che veleggia a 21 punti in 8 partite disputate.