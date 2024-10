Highlights e gol Roma-Inter 0-1: Serie A 2024/2025 (VIDEO) (Di domenica 20 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Roma-Inter 0-1, match valido per l’ottava giornata della Serie A 2024/2025. All’Olimpico partita intensa con un palo per parte nel primo tempo e proteste nerazzurre per un fallo non visto con possibile rosso per Cristante. Nella ripresa su una disattenzione giallorossa con Zalewski che cade il contropiede ospite è fruttuoso grazie alla botta di Lautaro Martinez che è decisivo. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE GLI Highlights DI Roma-Inter 0-1 ??GOAL?? Roma 0-1 Inter Lautaro Martinezpic.twitter.com/sj6jOduaGx — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 20, 2024 Highlights e gol Roma-Inter 0-1: Serie A 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di0-1, match valido per l’ottava giornata della. All’Olimpico partita intensa con un palo per parte nel primo tempo e proteste nerazzurre per un fallo non visto con possibile rosso per Cristante. Nella ripresa su una disattenzione giallorossa con Zalewski che cade il contropiede ospite è fruttuoso grazie alla botta di Lautaro Martinez che è decisivo. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE GLIDI0-1 ??GOAL??0-1Lautaro Martinezpic.twitter.com/sj6jOduaGx — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 20,e gol0-1:) SportFace.

