Gqitalia.it - Hai già pensato al make-up per Halloween? Ecco i consigli per un trucco spaventosamente bello (e semplice)

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)chiama travestimento. E- sì, anche per lui. Ma come fare a realizzare unuomo perfetto per la notte che celebra l'horror? Se sei in cerca di qualcheo suldi, qui troverai alcuni spunti e idee insieme a una selezione dei prodotti migliori da utilizzare. Partiamo dalle basi: cosa mettere nel beauty case uomo diSpugnette in lattice, piumino per cipria, pennelli da-up coprente bianco e nero, cipra in polvere incolore, matita per occhi nera, ombretto nero, rossetto rosso (o scuro) e smalto nero per unghie sono i prodotti must per realizzare un-up digli step da seguire, secondo la-up artist Rossella Villa. «Prepare il viso detergendolo, asciugandolo e indossando un leggero strato di crema idratante.