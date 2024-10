Gp Austin, Norris in pole position e Ferrari in seconda fila (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lando Norris in pole position nel Gp degli Usa, la Ferrari insegue dalla seconda fila. Il pilota britannico L'articolo Gp Austin, Norris in pole position e Ferrari in seconda fila proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Gp Austin, Norris in pole position e Ferrari in seconda fila Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Landoinnel Gp degli Usa, lainsegue dalla. Il pilota britannico L'articolo Gpininproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : Sainz e Leclerc tentano il colpo - Norris in pole a Austin - La Ferrari inizierà la propria avventura dalla seconda fila. Sul circuito di Austin, piloti e team saranno chiamati a uno sforzo non indifferente dal punto di vista della guida e della preparazione alla gara. Il via della gara è previsto alle 21. E così a partire dalla p. La Rossa spera di inserirsi in questa lotta, nella consapevolezza di avere un buon passo gara e magari poter sopravanzare gli ... (Oasport.it)

Gp Austin - Norris in pole position e Ferrari in seconda fila - Il pilota britannico della McLaren, sul tracciato di Austin, è il più veloce nella terza manche delle qualifiche con un giro in 1'32''330. Norris, alla settima pole della carriera, scatterà davanti alla Red Bull dell'olandese Max Verstappen, vincitore […] The post Gp Austin, Norris in pole position e Ferrari in seconda fila appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

Ad Austin Norris conquista la pole - Ferrari in seconda fila - Le Ferrari sono lì e, dopo qualche scintilla nel sabato, si prendono la seconda fila per domenica. it. AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ tornato Max Verstappen. . Ottimo il comportamento delle Rosse, terza e quarta con Carlos Sainz e Charles Leclerc, quindi Piastri e Russell in terza fila pronti ad essere la classica mina vagante di questo Gran Premio. (Ildenaro.it)