FOTO: Liv Morgan mostra il suo ultimo acquisto, un Tesla Cybertruck (Di domenica 20 ottobre 2024) L’attuale WWE Women’s World Champion è attualmente affiancata a Dominik Mysterio e al Judgment Day dopo aver portato via tutto a Rhea Ripley. A Crown Jewel se la vedrà con la WWE Women’s Champion Nia Jax in un match con in palio il Women’s Crown Jewel Title. Nel frattempo Liv ha mostrato sui social il suo ultimo acquisto. L’ultimo acquisto di Liv Tramite un post sui social, Liv Morgan ha mostrato il suo ultimo acquisto. Si tratta di un Tesla Cybertruck. Si tratta di un pick up a propulsione elettrica dotato di batteria agli ioni di litio concepito per essere utilizzato ovunque su qualsiasi terreno. Qui sotto l’immagine. Liv Morgan purchased one of those flying trucks or whatever pic.twitter.com/rcz4b4n4RH— Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews) October 19, 2024 Zonawrestling.net - FOTO: Liv Morgan mostra il suo ultimo acquisto, un Tesla Cybertruck Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 20 ottobre 2024) L’attuale WWE Women’s World Champion è attualmente affiancata a Dominik Mysterio e al Judgment Day dopo aver portato via tutto a Rhea Ripley. A Crown Jewel se la vedrà con la WWE Women’s Champion Nia Jax in un match con in palio il Women’s Crown Jewel Title. Nel frattempo Liv hato sui social il suo. L’di Liv Tramite un post sui social, Livhato il suo. Si tratta di un. Si tratta di un pick up a propulsione elettrica dotato di batteria agli ioni di litio concepito per essere utilizzato ovunque su qualsiasi terreno. Qui sotto l’immagine. Livpurchased one of those flying trucks or whatever pic.twitter.com/rcz4b4n4RH— Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews) October 19, 2024

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ROH : Gisele Shaw sfiderà la Women’s World Champion Athena questa notte - With that, @GiseleShaw08 moves onto her match with @ringofhonor Women's Champion @AthenaPalmer_FG tomorrow night on Night 2 of Forged in Excellence!#MLPWrestlingWatch Forged In Excellence NOW on @FiteTV: pic. twitter. . com/hjCS56oiz6— MAPLE LEAF PRO Wrestling (@MapleLeafPW) October 20, 2024 La seconda parte si terrà questa notte sempre in diretta dal Saint Claire College di Windsor, ... (Zonawrestling.net)

Highlights e gol Galatasaray-Roma 1-6 - Women’s Champions League 24/25 (VIDEO) - Cissoko, Giacinti, Haavi, Giugliano e Pandini firmano le cinque reti che portano le campionesse d’Italia in carica a quota 6 punti in classifica. HIGHLIGHTS GALATASARAY-ROMA The post Highlights e gol Galatasaray-Roma 1-6, Women’s Champions League 24/25 (VIDEO) appeared first on SportFace. . Seconda vittoria in altrettante partite della fase a gironi per le giallorosse, che dominano la ... (Sportface.it)

Women’s Champions League : Juventus-Bayern Monaco 0-2. Gol e highlights - . Nella seconda giornata della fase a gironi della Uefa Women's Champions League, la Juventus Women non riesce a conquistare punti contro un solido Bayern Monaco. Al "Pozzo - La Marmora" di Biella, le tedesche vincono 2-0, sfruttando al meglio le occasioni e resistendo ai tentativi di rimonta delle. (Torinotoday.it)