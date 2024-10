Fedriga “Conferenza Regioni esempio virtuoso per l’Italia” (Di domenica 20 ottobre 2024) BARI (ITALPRESS) – “La Conferenza, già da prima della mia presidenza, ha lavorato per trovare la sintesi ed è un esempio virtuoso della politica in Italia, perché seppur da posizioni delle volte anche legittimamente diverse c’è sempre lo sforzo di trovare un una posizione comune. E penso sia un esempio a livello nazionale”. Lo ha affermato a Bari il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a margine della cerimonia inaugurale del 3° Festival delle Regioni e delle Province autonome. xa2/sat L'articolo Fedriga “Conferenza Regioni esempio virtuoso per l’Italia” proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 20 ottobre 2024) BARI (ITALPRESS) – “La, già da prima della mia presidenza, ha lavorato per trovare la sintesi ed è undella politica in Italia, perché seppur da posizioni delle volte anche legittimamente diverse c’è sempre lo sforzo di trovare un una posizione comune. E penso sia una livello nazionale”. Lo ha affermato a Bari il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e delladelle, Massimiliano, a margine della cerimonia inaugurale del 3° Festival dellee delle Province autonome. xa2/sat L'articoloper” proviene da Ildenaro.it.

