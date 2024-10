Empoli Napoli, dove vederla e probabili formazioni (Di domenica 20 ottobre 2024) La gara dopo le gare di Milan e Juve che hanno vinto entrambe in casa vede i partenopei in trasferta Conte ha dichiarato che ci vuole pazienza e la strada da fare è ancora tanta ma siamo decisamente in un momento importante per comprendere il Napoli che ruolo può rivestire in Campionato. Di certo le vittorie di Milan e Juve negli anticipi rappresentano un forte stimolo per Lukaku e compagni a caccia di una vittoria che confermerebbe i sogni dei napoletani. L’Inter inoltre sarà impegnata in una difficile trasferta a Roma e quindi l’occasione potrebbe essere quantomeno propizia in quel di Empoli. Lobotka non ci sarà dopo l’infortunio in nazionale e quindi sarà la volta di un egregio sostituto come Gilmur mentre Caprile tornerà contro la sua ex squadra in quanto Meret non ha ancora recuperato. Puntomagazine.it - Empoli Napoli, dove vederla e probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La gara dopo le gare di Milan e Juve che hanno vinto entrambe in casa vede i partenopei in trasferta Conte ha dichiarato che ci vuole pazienza e la strada da fare è ancora tanta ma siamo decisamente in un momento importante per comprendere ilche ruolo può rivestire in Campionato. Di certo le vittorie di Milan e Juve negli anticipi rappresentano un forte stimolo per Lukaku e compagni a caccia di una vittoria che confermerebbe i sogni dei napoletani. L’Inter inoltre sarà impegnata in una difficile trasferta a Roma e quindi l’occasione potrebbe essere quantomeno propizia in quel di. Lobotka non ci sarà dopo l’infortunio in nazionale e quindi sarà la volta di un egregio sostituto come Gilmur mentre Caprile tornerà contro la sua ex squadra in quanto Meret non ha ancora recuperato.

