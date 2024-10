Empoli-Napoli 0-1, la pagella: Lukaku delude, ma la vince Conte (Di domenica 20 ottobre 2024) Bastava un niente. Un niente come un rigore. Segnato in maniera esemplare da Khvicha Kvaratskhelia, forse tra i più attesi prima della trasferta di Empoli.Un rigore che spedisce il Napoli Ilmattino.it - Empoli-Napoli 0-1, la pagella: Lukaku delude, ma la vince Conte Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Bastava un niente. Un niente come un rigore. Segnato in maniera esemplare da Khvicha Kvaratskhelia, forse tra i più attesi prima della trasferta di.Un rigore che spedisce il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sciopero Napoli del 18 ottobre - Eav e Anm regolari : niente stop per bus - metro e funicolari - 30 alle 8. Sciopero 18 ottobre Napoli Eav non ha comunicato ufficialmente nulla in riferimento allo sciopero dei trasporti di oggi venerdì 18 ottobre, collegato allo sciopero generale nazionale, ma si presume che i suoi mezzi siano tutti regolari. Il servizio riprenderà regolarmente a partire da sabato 19 ottobre. (Quifinanza.it)

Napoli - un’intera palazzina rubava energia elettrica : niente bolletta per 15 appartamenti e un panificio abusivo - Napoli, 13 ottobre 2024 - Un intero condominio allacciato di frodo alla corrente elettrica, contatori fuori legge nei 15 appartamenti della palazzina. . Cosa hanno scoperto i carabinieri I carabinieri hanno scoperto che il panificio, situato al piano terra del palazzo, era completamente abusivo. (Quotidiano.net)

Report scuole Legambiente - allarme Napoli : “Niente monitoraggi amianto” - Non solo ombre su Napoli, tuttavia. Il progetto di Napoli ha coinvolto anche famiglie e cittadini per promuovere senso di cura, appartenenza e consapevolezza delle potenzialità presenti anche in termini lavorativi. Il progetto ha visto in campo una Rete di associazioni impegnate sui temi della legalità, dello sviluppo e della lotta alla diseguaglianza sociale. (Anteprima24.it)