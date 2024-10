DIRETTA | Le notizie del 20 ottobre: attesa per Roma-Inter (Di domenica 20 ottobre 2024) Le notizie in DIRETTA più importanti di oggi, domenica 20 ottobre: stasera Roma-Inter, mentre nel pomeriggio tocca al Napoli e non solo Spazio alla domenica di Serie A dopo le gare di ieri che hanno dato il via all’ottava giornata con vittorie pesantissime per Milan, Juventus e Genoa. Oggi toccherà al Napoli in trasferta ad Empoli, ma soprattutto al big match serale tra Roma e Inter. Inter (LaPresse) – Calciomercato.itTutte le notizie più Interessanti di giornata su Calciomercato.it. 08:30 20 ottobre Juventus e Napoli, su Chilwell spunta il West Ham Chilwell a buon mercato potrebbe essere una chance Interessante per le italiane, anche se la concorrenza inizia ad aumentare. Calciomercato.it - DIRETTA | Le notizie del 20 ottobre: attesa per Roma-Inter Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Leinpiù importanti di oggi, domenica 20: stasera, mentre nel pomeriggio tocca al Napoli e non solo Spazio alla domenica di Serie A dopo le gare di ieri che hanno dato il via all’ottava giornata con vittorie pesantissime per Milan, Juventus e Genoa. Oggi toccherà al Napoli in trasferta ad Empoli, ma soprattutto al big match serale tra(LaPresse) – Calciomercato.itTutte lepiùessanti di giornata su Calciomercato.it. 08:30 20Juventus e Napoli, su Chilwell spunta il West Ham Chilwell a buon mercato potrebbe essere una chanceessante per le italiane, anche se la concorrenza inizia ad aumentare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DIRETTA | Le notizie del 19 ottobre : Fonseca sull’esclusione di Leao - Giuntoli gela Pogba - Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Iker Bravo, Lucca. Ad aprire Genoa-Bologna con i padroni di casa che poi potrebbero ingaggiare Balotelli, in contemporanea Como-Parma. Oggi ho scelto Okafor dall’inizio, ma abbiamo bisogno di tutti”, ha concluso il portoghese. (Calciomercato.it)

DIRETTA | Le notizie del 19 ottobre : out Asllani - Fonseca sull’esclusione di Leao - Ad aprire Genoa-Bologna con i padroni di casa che poi potrebbero ingaggiare Balotelli, in contemporanea Como-Parma. All. Perché Leao fuori? Ci attendono tante partite, devo pensare a tutto. Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Iker Bravo, Lucca. (Calciomercato.it)

DIRETTA | Le notizie del 19 ottobre : out Asllani - due pareggi nelle gare delle 15 - Ad aprire Genoa-Bologna con i padroni di casa che poi potrebbero ingaggiare Balotelli, in contemporanea Como-Parma. Il suo lavoro andrà a beneficio non solo dei giocatori, ma anche della comunità: Varane infatti intende lavorare per aiutare i giovani atleti a crescere anche oltre al calcio. Fabregas. (Calciomercato.it)